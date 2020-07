„Let Yourself Go“ U96

Am 3. Juli soll es soweit sein, ein neuer Track des vor einigen Jahren erfolgreich wieder aufgetauchten legendären Eurodance-Techno-Projekts erblickt das Licht der Welt.

„Let Yourself Go“ – optisch erinnert der Track in Sachen grafischer Umsetzung an U96-Klassiker wie „I Wanna Be a Kennedy“. Der Track ist aber keine Referenz an die „gute alte Zeit“, nein, er ist ein elektronisches Feuerwerk an Ideen und Beats.