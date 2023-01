Madonna live in Deutschland

Am 15.11.2023 tritt Madonna in der LANXESS arena in Köln auf, am 28.11. steht sie in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auf der Bühne

Haters gonna hate, Trolle werden trollen, die Fans werden sich freuen: Im Rahmen ihrer „The Celebration Tour“ kommt Madonna für zwei Konzerte nach Deutschland und zwar im November nach Köln und Berlin.

Ab dem 20. Januar soll #mensch Karten erwerben können. Die Konzerte selbst sind am 15. November in Köln und am 28. November in Berlin geplant. Musikalisch soll die Tour einen Querschnitt durch ihre 40 Jahre umspannende Karriere bieten – sicherlich wie immer fulminant inszeniert.

2022 veröffentlichte sie das Album „Finally Enough Love“, das ihre 50 Nummer-eins-Hits in den US-Dancecharts feierte. Sie ist auch einfach eine der erfolgreichsten Sängerinnen! Denn seit 1982 landet Madonna Hit auf Hit: „Vogue“, „Express Yourself“, „Like a Virgin“, „Holiday“, „La Isla Bonita“, „Frozen“, „Like a Prayer“, „Music“ oder auch „Erotica“, „I Rise“ und „Hung Up“ – alles von der am 16. August 1958 geborenen Künstlerin. Schon immer machte Madonna sich für die queere Szene stark, auch wenn das in den 1980ern und 1990ern für viel Häme (und Hass!) sorgte. Hit-Alben wie „Rebel Heart“, „Confessions on a Dance Floor“ und „Madame X“ landeten nicht ohne Grund auf Platz 1 der Charts: Die weltweite LGBTIQ*-Community ist ihr treu. www.madonna.com