Sugababes: „When the Rain Comes“

Foto: @OfficialSugababes Siobahn, Mutya und Keisha

Foto: philfisk.com SUGABABES 2021 Das Ende 2022 veröffentlichte Comeback-Album „The Lost Tapes“ wurde ein Charterfolg

Kaum ein Trio hatte so viele Top-10-Hits wie die Sugababes. „Hole in the Head“, „Freak Like Me“, „About a Girl“, „Overload“ oder auch „Push the Button“. Gerade erschien ein neues Lied in originaler Besetzung: „When the Rain Comes“.

Nicht die erste Veröffentlichung in neuer, alter Formation, auch das Ende 2022 veröffentlichte Album „The Lost Tapes“ (wir berichteten) wurde in vielen Ländern Europas ein Charterfolg. Und jetzt gibt es eine neue Single. „When the Rain Comes“ überzeugt wieder einmal mit starken Melodien, klasse Lyrics und einer ausgefeilten Produktion. Keine Pop-Massenware, echte Musikkunst mit etwas Piano und Reggae.

Die Ende der 1990er gegründete Band war zwar immer erfolgreich, erlebte aber schon viele Umbesetzungen. So ging Siobhan bereits 2001 nach dem ersten Album (Hits waren zum Beispiel „Run for Cover“ und „Soul Sound“), Heidi (sie sang davor bei der Urbesetzung von Atomic Kitten) kam – und mit ihr der ganz große Durchbruch mit zum Beispiel „Too Lost in You“, „Denial“ und „Round Round“. 2006 verließ Mutya das Trio, Amelle folgte, zusammen landete man dann die UK-Nummer-1 „About You Now“ und Hits wie „Get Sexy“. Keisha ging 2009, Jade legte los. Der Erfolg blieb bis zur letzten Single 2010 „Wear My Kiss“. Mittlerweile ist die Originalbesetzung wieder vereint und erfolgreich: Mutya, Siobahn und Keisha. sugababes.komi.io