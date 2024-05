„10 Years Pi Electronics“ im Berghain

× Erweitern Fotos: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Berghain Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte

Am 30. Mai feiert das Musiklabel Pi Electronics aus Griechenland seinen Geburtstag im Berliner Technoklub Berghain. Es wird sicherlich fulminant!

Auf seiner Homepage verrät das Team der international populären Location dazu: „Das im Jahr 2014 gegründete Label Pi Electronics mit Sitz in Athen ist bekannt für seinen industriellen und experimentellen Techno-Stil. Um das zehnjährige Bestehen des Labels zu feiern, geht Inhaber Alex π alias 3.14 auf Tour. In Berlin wird er von Alekzandra begleitet, deren DJ-Sets Ambient-Sounds mit Minimal Wave und EBM verbinden, sowie von ANFS mit einem Live-Set von hoher Intensität.“ Die Klubnacht beginnt am 22 Uhr. www.maenner.media/topics/berghain

