25 Jahre Berlin Leder und Fetisch e. V.

× Erweitern Foto: www.istockphoto.com / Art Wager LederMann

easterberlin

Wir gratulieren dem BLF zu einem Vierteljahrhundert schwuler Sichtbarkeit und Kultur! Wer sich für Leder, Uniform und Gummi interessiert, der kommt am Berliner Leder und Fetisch Verein nicht vorbei. Und wir gratulieren dem Team von „Easter Berlin – Leather Fetish Week“ zur fünfzigsten Ausgabe. Dieses Doppeljubiläum wird im Frühjahr 2023 natürlich ordentlich gefeiert.

Mit Partys wie der „PiG“ im Connection, Ausstellungen, Events in Bars, seit 2010 mit der Wahl des Mister Leather Berlin am Ostersonntag und neuen Ideen, denn ein Jubiläum ist auch zugleich die Chance, Neues zu wagen.

Und das wird gemacht, wie das Team von easterberlin.de auf seiner Homepage verrät: „Das Doppel-Jubiläum von Easter Berlin startet daher ein neues Kapitel – mit dem EASTER BERLIN FESTIVAL. Egal ob du nach einem Fetischmarkt, einem Treffpunkt für alte Freunde und neuen Gesichtern (suchst) oder einfach nur im Zentrum von allem sein willst, das Easter Berlin zu bieten hat – komm vorbei, schnapp dir ein Bier im Herzen der Fetisch-Nachbarschaft, shoppe so viel ,wie das Herz begehrt oder hab einfach Spaß im Event Cage. Das ist Berlin in Hochform.“ Das sogenannte Ostertreffen ist für eine knappe Woche zentraler Anlaufpunkt der Leder-, Gummi-, Uniform-, Skin- und Sportswear-Szene, los geht es dieses Jahr am 4. April, am 10. ist der kerlige Spaß dann vorbei. Alle Termine und Updates findest du auf easterberlin.de

PARTYTIPP: „PiG“: Diese Party ist nur für Männer! Und bitte auf den Dresscode achten: „strictly sleazy“ … Los geht die hemmungslose Nacht am 9. April um 22 Uhr, auch der Ort steht schon immer für „sündiges“ Vergnügen, es ist das legendäre Connection in der Fuggerstraße 33. Hier kommt also zusammen, was zusammen kommen will. Stay safe! 9.4., PiG, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 22 Uhr, pigberlin.de