5 Jahrzehnte SuperZandy!

Einer DER Queers der House- und Klubwelt begeht heute seinen 50. Geburtstag. Wir wünschen alles Liebe!

Schon seit den 1990ern ist SuperZandy in München, Paris, Berlin und anderen Metropolen erfolgreich als DJ unterwegs. In Zeiten von Corona unterhielt Zandy auch schon mit perfekt inszenierten Streamings samt KlubKid-Show die zahlreichen Fans.

Musikalisch setzt SuperZandy – übrigens auch erfolgreich als Fotograf tätig – auf knackiges Vocal House, extrem satte Discoreißer und eine bombastische Portion Electroclash, alles immer live gemixt, alles immer #superlovely.

„Ich spiele am liebsten Musik, die in mir selbst positive Gefühle, Gänsehaut oder körperliche Hysterie auslöst. Zu erleben, dass ich bei anderen Leuten durch meine Musikauswahl ähnliches erreiche, ist für mich das Oberste Regal-Moment. Haupteinfluss darauf hatte für mich die Zeit, in der ich selbst Klubbesucher bzw. Barkraft war. Meine gute Zeit – musikalisch gesehen – hing seinerzeit ebenso von den DJs ab. Ich erlebe gemeinsam die Nacht mit den Gästen und spiele nicht nur stur von oben herab mein Set.“