Live im Lokschuppen: The Shredder & Allucard

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ mikki_p und Freund Gino

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Doris Days legt in der Lounge auf. Hinter Gittern!

Das Team von „Chantals House of Shame“ freut sich am Donnerstag auf The Shredder und Allucard. Der Travestie-Wirbelwind wird auf der Bühne des Klubs mit Glitzer, Tanz und Show beglücken, The Shredder mit Musik.

Seit 1999 öffnen sich um ca. 23 Uhr die Pforten zum „Haus der Schande“, einem Schmelztiegel verschiedener Szenen der diversen LGBTIQ*-Community. Woche für Woche ein queeres Fest für Aug und Ohr! Musikalisch setzt #mensch hier auf House, Dance und (diese Nacht) auch Popmusik.

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr. Mehr News und Bilder bekommst du hier: www.instagram.com/blu_germany