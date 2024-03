Trance & Techno im ://about blank

× Erweitern Foto: M. Rädel Das Berliner Nachtleben braucht Klubs wie das ://about blank

Expand Foto: M. Rädel Gerade erst wurde Berliner Techno von der UNESCO zum „Immateriellen Kulturerbe“ erklärt

Der Frühling ist da! Und der will gefeiert werden. Mit Musik und Kunst. Und Drinks ... Diese Woche kannst du das zum Beispiel ganz hervorragend im ://about blank bei „HRA“.

Versprochen werden für kommenden Freitag Trance und „grooving Techno“ von talentierten DJs. „Unabhängig von ihrer Reichweite oder anderen Barrieren“, wie das Team der Location online verrät. Zudem gibt es noch Kunst im Rahmen einer Ausstellung und Drinks. Angekündigt werden unter anderem Josephine Voigt und Magdalena May.

Den Klub gibt es schon 14 Jahre. Das ://about blank wurde 2010 als Technoklub und Kulturzentrum „mit linkem Selbstverständnis in Berlin eröffnet.“ Auf der Homepage wird zudem Folgendes erklärt: „Wir verstehen uns als Ort, an dem gute Musik, Rave und Abfahrt zusammenkommen mit solidarischer Ökonomie, Kapitalismuskritik, Feminismus und Klimagerechtigkeit sowie dem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und die Diskriminierung von LGBTQ+.“ Schön, dass es das #aboutblank gibt!

22.3., „HRA“, ://about blank, Markgrafendamm 24c, S Ostkreuz, 23 Uhr