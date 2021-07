Amy, Drinks, Entertainment und Love

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong

Foto: O. Sechting Heile Welt Die Heile Welt ist leicht zu finden, mitten im Regenbogenkiez, neben dem Metropol

Die Zeiten sind nicht die besten: Flut, Corona, Klimakrise … Trotzdem kann die Community am Samstag ZUSAMMEN einen „Christopher Street Day“ feiern und an das erinnern, was mutige Queers 1969 in New York erstritten. Das ist einfach wunderbar und ein bisschen „heile Welt“.

Und so heißt auch die Location, in die Dragqueen Amy Strong am Samstag nach dem CSD einlädt. „Es gibt die besten Drinks des Berliner Westens und bisschen Musik sowie Entertainment von mir. Ich freue mich auf euch“, postete die queere Aktivistin, die sich immerzu für eine bessere Gesellschaft einsetzt, dazu auf Social Media – und das auch mal mit pointierten Scherzen. Los geht es am Samstag schon um 16 Uhr, wir freuen uns drauf!

24.7., After Pride with Amy Strong – presented by Heile Welt, Motzstraße 5, U Nollendorfplatz, 16 Uhr

× Erweitern Amy Strong, Heile Welt

Amy Strong (Jahrgang 1997) ist eine der populären Dragqueens der Berliner Szene. Getroffen haben wir sie schon unter anderem im „Irrenhouse“ und im SchwuZ. In beiden Institutionen hatte sie auch nicht nur Spaß, sondern war dort auch als Künstlerin gebucht! Musikalisch steht La Strong auf Katy Perry und andere starke Diven. Ganz passend zur Partyreihe „DIVAS“, die sie mit Destiny Drescher hostete.