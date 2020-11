Amy Strong ✰ SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel Amy Strong weihnachtlich Amy ganz weihnachtlich

Foto: M. Rädel SchwuZ Seit März ist das SchwuZ geschlossen, die Mitarbeiter sind in Not

Bei „QueerZ meets: I Wanna Stream for Somebody“ Anfang Dezember wird die angesagte Dragqueen für Spaß und Reichweite sorgen, denn kaum eine der ganz jungen Queens ist so populär wie Amy – der Nachname ist Programm.

„QueerZ – Club.Youth.Festival“ ist eine Veranstaltung für LGBTIQ*-Jugendliche (lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, queer) ab 14 bis etwa 21 Jahren und deren Freund*innen. Eingebettet ist dieser Streaming-Event in eine Online-SchwuZ-Partynacht, in „I Wanna Stream for Somebody“ (wir berichteten). Los geht „QueerZ – Club.Youth.Festival“ schon um 16 Uhr, hier geht es zur Veranstaltungsseite: www.facebook.com/AmySchwuZ

Foto: M. Rädel Amy Strong

Über Amy Strong: Die Populäre ist eine der ganz, ganz jungen Dragqueens der Berliner Szene, geboren wurde sie 1997 ***. Getroffen haben wir sie einst in Nina Queers „Irrenhouse“ und im SchwuZ. In beiden Institutionen hatte sie auch nicht nur Spaß, sondern war dort auch als Künstlerin gebucht. Musikalisch steht Amy auf Katy Perry und andere starke Künstlerinnen. Ganz passend zur Partyreihe DIVAS, die sie mit Destiny Drescher hostete.

*** Funfact: Einer DER Hits des Jahres 1997 war „Spice Up Your Life“ von den Spice Girls. Passt zu Amy.