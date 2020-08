B:EAST BERLIN – The Folsom Open Air

Wo Luft, da Party, wo ein Himmel, da ein Folsom. 2020 stellt die Klub- und Fetischwelt vor immense Probleme, das Team der B:EAST scheint nun einen Weg gefunden zu haben, Partys anbieten zu können, ohne die Klubber zu stark zu gefährden.

Am 11. September steigt eine legale (wie oft und gerne betont wird) Techno-Open-Air-Party in der magdalena in Alt-Stralau im schönen Osten vom dicken B.