Bambi Mercury: „Queen’s Land – Last Christmas Edition“

× Erweitern Grafik: www.schwuz.de In der Mitte: Rachel und Bambi In der Mitte: Rachel und Bambi

Foto: M. Rädel SchwuZ Die prächtige Bar im größten SchwuZ-Raum, Kathedrale genannt

Bühnenstern Rachel Intervention, DJ Paderkid (großes Bild ganz oben), Dragqueen Gitti Reinhardt und andere Queers sorgen Mitte Dezember für ordentlich Spaß und Weihnachtsstimmung im #SchwuZ.

Natürlich bei „Queen's Land“, der Party von TV-Stern Bambi Mercury. Online wird über die Sause auf der Homepage des Klubs Folgendes verraten: „Mach Dich bereit für ein übertrieben kitschiges und herzerwärmendes Fest der Liebe mit einer Last-X-Mas-Drag-Show (WHAM! wird neidisch), bester Popmusik quer durch die Jahrzehnte auf zwei Tanzflächen, einem hoch-heiligen Karaoke-Floor hosted by Jesús und jeder Menge eifriger Weihnachtselfen, Lebkuchenmänner und Knecht Rupprechts. Also ihr süßen Engel: lasst die Glöckchen klingeln!“. Wunderbar. Ach ja, „Last Christmas“ wird definitiv erklingen, vielleicht auch in der Version von Whigfield, die damit Mitte der 1990er einen Charterfolg hatte ...

16.12., „Queen’s Land by Bambi Mercury: Last Christmas Edition“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr Einlass