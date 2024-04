cassiopeia: „BERLIN PUNK ROCK MARKET“

× Erweitern Bild: KI, Freepik

Expand Foto: @cassiopeiaclub cassiopeia Der Berliner Klub cassiopeia auf dem RAW-Gelände (Revaler Straße 99) steht seit 2005 für wilden und ausgelassenen Spaß, wo jeder willkommen ist

So macht der Frühling Spaß im „dicken B“: Das cassiopeia Berlin auf dem RAW-Gelände lädt zum Open-Air-Punk-Markt ein.

Ein cooler Gegenpol zur Bedrohung durch die Gentrifizierung und den Kapitalismus, der in Kiezen wie dem schönen Friedrichshain nur einen Ort zum Geldverdienen sieht. Ums Geld geht es hier auch, aber anders. Und vor allem fair.

Denn der „BERLIN PUNK ROCK MARKET“ will am 12. Mai von 13 bis 19 Uhr zeigen, wie es auch klappen kann in der immer schicker werdenden Metropole an der Spree. Neben Essen und Musik angesagter Punk-DJs sind an diesem Tag im Wonnemonat auch Stände geplant, an denen Künstler*innen ihre Werke verkaufen können, Spenden für soziale Projekte werden zudem gesammelt. Wer mitmachen will, kann sich hier melden: info@punkrockmarket.com