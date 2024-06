PARTY: „Chantals House of Shame“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Tobias Ecke Tobias Ecke, Künstler und Kassenfachkraft

Fast direkt an S-Bahnhof Warschauer Straße, rechte Seite nach der Brücke Richtung Friedrichshain, auf dem RAW-Gelände, dort findest du den Lokschuppen, die aktuelle Heimat von „Chantals House of Shame“. Schon seit 1999 lockt diese Party jeden Donnerstag ab 23:15 Uhr Klubber und Queers aller Facetten und Subkulturen an. Ein internationales Publikum, das beste House-Musik schätzt und Bock hat zu tanzen.

× Erweitern Foto: M. Rädel Pullermann

Eigentlich immer da ist DJ und Veranstalter Pullermann (Bild oben). Und wenn er da ist, ist er nackt! Gino (Bild unten) ist da etwas braver, er kommt vor allem um zu Klub-Hymnen – jetzt im Sommer auch im Open-Air-Bereich – abzufeiern.

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Gino

Immer donnerstags: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

Wir sind auch auf Instagram: