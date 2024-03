BERGHAIN: „Finest Friday“

Unlängst hat die UNESCO Berliner Techno zum „Immateriellen Weltkulturerbe“ ernannt. Hier kannst du das feiern, in der Panorama Bar im Berghain am 22. März ab 22 Uhr.

DJ Cyan85 aus Leipzig gibt sich dann in dieser Nacht im Berghain die musikalische Ehre. Ebenfalls angekündigt sind x3butterfly, Younger Than Me und Partiboi69.