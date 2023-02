Der König signiert

Konrad und Paul, das seit Jahrzehnten von den Fans geliebte, in den Comics immer wieder verkrachte und erneut verliebte Pärchen, in einem neuen Comicband: „ABBA HALLO!“.

Und ja, das schwedische Quartett war auch Inspiration. Denn Paul ist großer Fan und war – wie auch der Rest der Welt – extrem happy, dass es ein neues Album gab. Das lenkt etwas ab von den bohrenden Fragen im (damals) zweiten Corona-Winter: Was ist, wenn die Liebe weg ist? Wenn die Beziehung vorbei ist? Und wann wird #mensch wieder zusammen feiern können? Der neue Comic erscheint am Valentinstag bei rowohlt und wird am 11. Februar bei Eisenherz vorgestellt – der Buchladen samt Galerie feiert dieses Jahr übrigens seinen 45 Geburtstag!