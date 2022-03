Der Ukraine beistehen!

× Erweitern Fatal Flash AHA-Berlin, Ukraine

Der russische Überfall auf ein souveränes und demokratisches Land mitten in Europa hat viele aufgeschreckt, er macht Angst. Der Tod und das Leid, durch Putin über die Menschen in der Ukraine gebracht, sind schrecklich. Die Berliner Community versucht zu helfen (wir berichteten), auch die AHA-Berlin.

Die plant zwei Veranstaltungen, um den Menschen zu helfen: So organisiert die Dragqueen Fatal Flash am 14. März ab 20 Uhr unter dem Titel „Stay With Ukraine“ eine Soli-Drag-Show. Via E-Mail verrät Fatal Flash: „Was Russland auf dem Territorium dieses Landes tut, ist schrecklich, unmenschlich und grausam. Ich organisiere dieses Konzert, um meine Brüder und Schwestern zu unterstützen. Wir wollen auch die Menschen in der Ukraine unterstützen, die gerade schreckliche Zeiten durchmachen.“

Zwei Tage später, am 16. März organisiert das Team der Allgemeinen Homosexuellen Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin) ab 19 Uhr eine Vernetzungsveranstaltung für Solidaritätsaktionen und -angebote für queere Geflüchtete und Zurückgebliebene. „Viele Leute planen, sammeln und organisieren. Einige fragen sich, wo sie mit unterstützen können, während andere dringend Hilfe gebrauchen können. Wir tauschen uns aus über Bedarfe, Angebote, Möglichkeiten“. Zwei wichtige Termine, wenn man helfen will.

Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft (AHA-Berlin), Monumentenstraße 13, www.aha-berlin.de, [email protected]