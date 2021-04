NACHTLEBEN: Was machen die denn jetzt?

× Erweitern Foto: M. Rädel Amanda Cox Joko Koma Michael Rädel Irrenhouse Das bunte und quirlige Nachtleben ruht gerade. Künstler wie Amanda Cox aus Hamburg oder Joko Koma aus Berlin lassen sich davon aber nicht runterkriegen. Joko arbeitet im „Homeoffice-Atelier“ an neuer Kunst, Amanda Cox ... – Das erfährst du hier im Interview.

Foto: M. Rädel DJ Jaycap, Gitti und Chantal, aufgenommen im Suicide Circus vor Corona

Was Stars wie Mousse T., Dimitri From Paris oder auch WestBam gerade machen, darüber berichten wir regelmäßig. Doch wie schaut es aus in der Berliner Klubwelt? Auch hier gibt es gute Neuigkeiten.

Denn im Berliner Underground wartet man nicht jammernd ab! So verriet uns DJ Jaycap Spannendes. Er arbeite gerade mit Dragqueen Jade Pearl Baker und Tiasz an einem Stück, das im Sommer das Licht der Welt erblicken soll.

Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker streamt regelmäßig aus dem BKA Theater

„Irgendwie muss man die Zeit mit den ganzen Lockdowns ja nutzen“, verrät der Producer im Chat. „Ich arbeite gerade mit DJ Tiasz an gemeinsamen Tracks, in Kürze erscheint unser erster gemeinsamer Remix zu Robin Höhns ,Fake‘ und spätestens im Sommer unsere erste eigene Single Tiasz meets Jaycap feat. Jade Pearl Baker“, so der gute Freund der singenden Dragqueen Jade, die auch schon bei „The Voice of Germany“ zu sehen war. Der Name der gemeinsamen Produktion steht natürlich schon fest: „VOODOO DOLL“.

× Erweitern Tiasz, Jaycap, Jade

× Erweitern Foto: M. Rädel Über Joko Koma (rechts im Bild, links: Amanda Cox): Der 1974 in Bayern geborene Joko Koma ist neben Maria Psycho aka Marcus Wolff Performance einer der bekanntesten Berliner Verkleidungskünstler, nein, Klub Kids. Joko Koma ist der Star zahlreicher Berlin-TV-Dokumentationen, wurde in Bildbänden verewigt, liebt Jägermeister mit Eis und ist der beste Freund von Dragqueen und HIV-Aktivistin Barbie Breakout.