Dr. Motte wird 60

Foto: soundcloud.com/dr-motte Dr. Motte

Der Mann hinter Hits wie „One World One Love Parade“ und „Sunshine“, der Vater der Loveparade, wird am 9. Juli sechs Jahrzehnte jung: Dr. Motte. Wir gratulieren.

„Wo ein Virus sein Unwesen treibt, da sollte unbedingt ein Doktor zu Werke gehn!“

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Eigentlich war in den „Gärten der Welt“ in Marzahn-Hellersdorf ein großer Rave geplant, wenn die Technogröße am 11. Juli den runden Geburtstag begeht, das kann aufgrund der wichtigen Corona-Pandemie-Maßnahmen stattfinden. Daher wurde umgeplant.

Dr. Motte

Der Klang der Familie

Jeder der sechs Künstler, der bei der Geburstagssause mitmacht, bekommt einen eigenen Garten, der Rave wird dann ab 16 Uhr als Stream zu erleben sein. Zum Beispiel WestBam ist mit dabei und auch Felix Kröcher.

Das große Finale spielt das in Berlin-Spandau geborene Geburtstagskind Dr. Motte zum Sonnenuntergang selbst. Hoch über Berlin, im „Wolkenhain“ auf dem Kienberg.

Hier geht es zum Event