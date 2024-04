„Electric Ballroom“ im SO36

× Erweitern Foto: DJ Dana

Foto: M. Rädel SO36 Los geht es am 30. April um 23:30 Uhr

Voll auf Techno! Am 30. April kannst du im legendären SO36 in den 1. Mai abtanzen. Bei der nicht weniger legendären Party „Electric Ballroom“. Mit dabei ist auch DJ Dana (Bild oben).

Über die Party verrät das Team des Klubs: „Mit 130 bpm in die Woche gestartet. Jede Montagnacht aufs Neue. Der Electric Ballroom - die Technoparty im SO36. Über sehr viele Jahre gelebt, jetzt immer in der Nacht in den 1. Mai. Mit unseren Resident-DJs Dana & Djoker Daan, dazu DJ Krsitin. Konsequent harter Techno, die ganze Nacht.“

Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 mehr als nur ein queerer Klub oder eine Punk-, Absturz- und Konzert-Adresse. Im „ESSO“ in der Oranienstraße 190 werden damals wie heute Polit- und Soli-Aktionen und alternative CSDs geplant und (v)erarbeitet, queere Projekte unterstützt und queeres Leben gegen religiösen oder politischen Fanatismus verteidigt. Hier wirkten und feierten schon New Order, Wolfgang Müller, Kippenberger, Nina Hagen, The Cure, Maria Psycho, Die Ärzte und auch DJ mikki_p. www.so36.de