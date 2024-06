Filmpremiere: „UNITED in Pride“

× Erweitern Foto: Freepik / stockking

Ende Juni kann die diverse LGBTIQ*-Community gemeinsam Sport erleben, Fußball und Filmkunst genießen. Denn die Queer Football Fanclubs (QFF) laden zur Filmpremiere im Pride House Berlin (Poststadion, Lehrter Str. 59) ein.

Gezeigt wird am 24. Juni ab 18 Uhr der Film „UNITED in Pride“, eine einstündige Dokumentation über queere Fußballfanclubs **. Der Sportfilm beleuchte die „Antidiskriminierungsarbeit der Fanclubs seit den frühen 2000er Jahren auf unterschiedlichste Art und Weise“, wie vorab verraten wird. „Hier sehr politisch mit Blick auf die Integration geflüchteter Menschen oder Schutzkonzepte in den Stadien, dort mit Fokus auf die Gemeinschaft oder einfach auf die gemeinsame Leidenschaft für den Fußball. Spannend, erfrischend, zum Nachdenken anregend und auch mit einem Augenzwinkern.“ Hier ist der Trailer: www.youtube.com/qff

** um Voranmeldung wird aufgrund des begrenzten Platzangebotes gebeten

