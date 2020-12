Glühwein, SchwuZ und Adventsfreuden

× Erweitern Foto: istockphoto.com/Sheikoevgeniya Weihnachten

Am 12. Dezember hast du die Möglichkeit, das 1977 gegründete SchwuZ zu unterstützen, dich und deinen Schatz zu verwöhnen und beste Berliner Frischluft zu genießen.

Von 15 bis 20 Uhr freut sich das Team des legendären Klubs in Neukölln bei „Holy Homo“ auf dich. Geschäftsführer Florian: „Ein letztes Mal in diesem Jahr laden wir euch – coronasicher – in den Hof des SchwuZ zum Glühweintrinken und Kalenderkaufen. Wer unseren Soli-Kalender 2021 kauft, bekommt zwei Glühwein gratis“ – das ist doch was! Lange verweilen dürft ihr allerdings nicht, es ist wirklich ein Schmankerl beim Spaziergang. Den SchwuZ-Kalender, genannt „SchwuZ Pralinen“, gibt es auch bei Eisenherz und auf www.schwuz.de, ein Bild daraus siehst du unten, Sängerin Kaey.

× Erweitern Foto: M. Hamann Kaey Die beliebte Wahlberlinerin ist eine der bekanntesten Soulsängerinnen der Berliner LGBTIQ*-Szene und zudem auch Teil des Duos Strawberry KaeyK. Als Autorin arbeitete Kaey – einst geboren in Sachsen-Anhalt – schon für blu, sergej, die TUSH und andere Stadtmagazine.

× Erweitern Foto: SchwuZ SchwuZ, Weihnachten, Kalender „Alkoholfreien Punsch gibt's natürlich auch. Und jede Menge gute Laune to go. Also: auf nach Neukölln. “