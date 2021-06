Gospel + „nasty pussy popping“

× Erweitern Foto: Facebook / Lola Rose Lola Rose

„Lipstick & Cox“, Tipsy Bear

Lola Rose tritt am Sonntag ab 19 Uhr auf und an, die queere Community im Prenzlauer Berg zu unterhalten. Unterstützt wird die Diva dabei von AKYNOS.

Versprochen wird bei „Lipstick & Cox“ Musik aller Genres und noch mehr nämlich Gospel und „nasty pussy popping“. Gottesglaube und beseelte Soulklänge treffen auf queeres Entertainment – so muss das sein!

Eine erfrischende Mischung aus Show und Queerness, zu erleben für 5 kleine Euros. So einfach kann man der Community Gutes tun! „Komm und unterstütze die einzige queere Bar in Berlin, die einer Person of Color gehört, und all die anderen großartigen Künstler und Mitarbeiter, die der Community Liebe, Unterstützung und Bildung bringen“, so das äußerst sympathische Team der szenigen Lokalität auf Social Media. Tun wir gerne! Achtung: Tagesaktueller und negativer Test oder vollständige Impfung sind Pflicht.

Sonntags: „Lipstick & Cox“, Tipsy Bear, Eberswalder Str. 21, U Eberswalder Straße, 19 Uhr