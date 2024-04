Models, Promis und Dragqueens! Queere Partys im April

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Models kommen gerne zu Partys von Nina

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse Lars Eidinger soll am 20.4. direkt nach der Deutschlandpremiere seines neuen Films „Sterben“ ins „Irrenhouse“ kommen

Nina Queer rockt den April! An drei von vier Wochenenden gibt es eine Party. Los geht es am 6. April mit der „Rose Kennedy“ im Süss. War gestern., eine Woche später steigt die KINKY-Party „ONCE UPON A TIME… (IN BERLIN)“ im RECEDE CLUB im SEZ an der Landsberger Allee.

Und am dritten Samstag im Monat öffnen sich die Pforten zum „Irrenhouse“, DER Promi- und LGBTIQ*-Party Berlins.

Wer schon alles im „Irrenhouse“ war? Nun, die Sängerinnen ALINA und Alexa Feser zum Beispiel, die Schauspieler Lars Eidinger und Clemens Schick, Modezar Rolf Scheider, Designer Michael Michalsky und auch Klubgrößen wie Tim Lienhard oder Herr Croco (großes Bild ganz oben).

Immer am dritten Samstag im Monat: „Irrenhouse“, cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 22 Uhr, ninaqueer.com

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Gut zu wissen: Wer will, wird hier am Einlass in Szene gesetzt