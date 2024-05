Einfach SchwuZig: „It’s Britney, B*tch!“

× Erweitern Foto: Kate Turning, M. Rädel

Expand Fotos: Sony Music Britney Spears Zusammen mit Elton John gelang 2022 erneut ein Welthit: „Hold Me Closer“

Leider ist Britney Spears einmal mehr in allen Medien, aber leider einmal mehr nicht mit und dank ihrer Musik, sondern wegen eines unschönen Vorfalls ... Höchste Zeit, einmal daran zu erinnern, dass sie vor allem zur Jahrtausendwende einmal DIE Musikerin überhaupt war.

„… Baby One More Time“ (1998), „Lucky“ (2000), „Me Against the Music“ (2003 (mit Madonna)) oder auch „Gimme More“ (2007) erreichten weltweit Spitzenplätze, besonders groß war der Erfolg in den USA, dort landete sie Nummer-1-Hits wie „Hold It Against Me“ (2011) und „3“ (2009). Britney machte überall auf der Welt mit bester Popmusik und Tanz glücklich oder provozierte Rapper wie Eminem zu Lästerattacken. Sie wurde wahrgenommen und geschätzt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Performerin war seit 2008 entmündigt, erst Ende 2021 erlangte Britney ihre Selbstständigkeit zurück. Die queere Party „It’s Britney, B*tch!“ im Safe Space SchwuZ (Rollbergstraße 26, U-Bahnhof Rathaus Neukölln) rückt mit Stars wie Amy Strong ganz gekonnt am 8. Mai ab 23 Uhr ihre Musik in den Fokus, natürlich auch mit einer Show. Und da macht tatsächlich Dragqueen Victoria Shakespears von „RuPaul's Drag Race“ mit! www.instagram.com/britneyspears