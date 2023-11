Jade Pearl Baker: „Badeperle@BKA“

× Erweitern Foto: Sven Ihlenfeld Jade

Foto: M. Rädel Jade und ihre gute Freundin Destiny

Am 9. Dezember erfreut die Sängerin Jade Pearl Baker am Mehringdamm. Natürlich im BKA, natürlich in der Wanne. Oder etwa nicht?

Ja, wie das Team der Kulturstätte verrät: „Jade Pearl Baker zelebriert regelmäßig ihren Nachtclub auf der kleinen Bühne im BKA, manchmal lädt sie sich auch Gäst*innen ein. Und weil das Bad im übergroßen Martiniglas von Dita Von Teese besetzt ist, geht es bei Jade Pearl Baker eher klassisch zu, und sie badet schlicht in einer Wanne.“ Los geht es am 9.12. um 23:59 Uhr. Wir wünschen viel Spaß mit der Jade! www.bka-theater.de