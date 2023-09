„Lipstick Karaoke“ mit der Strong

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse

Foto: M. Rädel SchwuZ Einhorn

Es wird lustig! Denn wenn Dragqueen und Aktivistin Amy Strong im SchwuZ erscheint, treffen Glamour auf Wortwitz und Glitzer auf Geselligkeit.

Am 22. September kannst du Amy bei der populären „Lipstick Karaoke“ in der „Pepsi Boston Bar“ ** erleben und zeigen, was du so alles kannst ... Das queere Team vom SchwuZ erklärt dazu auf seinem Internetauftritt: „Die Pepsi Boston Bar bietet euch nicht nur die besten Drinks Neuköllns, sondern auch die perfekte Bühne, euren Spaß am Singen unter Beweis zu stellen. Gesungen wird allein oder gar als kleiner Chor. Dabei steht der Spaß an der Karaoke und der Popkultur im Vordergrund. Oben darauf gibt es viele tolle Specials. Von Duschensänger*in bis hin zum wahren Gesangstalent – bei der Lipstick Karaoke sind alle willkommen.“ Wunderbar.

22.9., „Lipstick Karaoke by Amy Strong“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 19 Uhr

** Dieser Klubbereich wurde nach der Aktivistin und „Tuntenlegende“ Pepsi Boston (1962 – 1993; an den Folgen von AIDS verstorben) benannt