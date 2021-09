Paul van Dyk live im dicken B

Er remixte Madonna, Justin Timberlake und U2 – legte aber trotzdem noch in Szeneklubs wie dem GMF in Berlin auf

Geboren am 16. Dezember 1971 in Eisenhüttenstadt, wurde der DDR-Junge trotzdem schnell zu einem der weltweit erfolgreichsten DJs

Fast wirkt diese Veranstaltung am 24. September im Strandbad Grünau ein bisschen aus der Zeit gefallen, ein Trance-Happening in Pandemie-Zeiten. Aber wenn alle Regeln und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie eingehalten werden, könnte es ein großer Spaß werden.

Schon seit Anfang der 1990er zählt Paul van Dyk zu den ganz Großen der DJ-Szene, er durfte Cosmic Baby, Madonna, Dance 2 Trance, Hurts und Faithless remixen, landete mit trancigem Eurodance wie „We Are Alive“, „Nothing But You“ und „For an Angel“ hoch in den Charts. Paul van Dyk selbst bevorzugt für seine Mucke übrigens den Begriff „elektronische Tanzmusik“.