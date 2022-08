× Erweitern Foto: @cassiopeiaclub cassiopeia

Foto: M. Rädel Bürger Pe, 2019 DJ Bürger Pe

Schöne Schande! Am Sonntag laden die Teams vom Klub cassiopeia, von „Chantals House of Shame“ und dem „Irrenhouse“ ab 20 Uhr zum „Queer T-Dance of Shame“ mit Gastgeberin Nina Queer.

Das KOSTENLOSE „Queerstreet Festival“ öffnet seine Pforten zuvor zu den Open-Air-Bereichen auf dem RAW-Gelände und beteiligten Adressen – unter anderem der Grossen Freiheit 114 – am 6. und 7. August um 12 Uhr.

Am 6.8. kann #mensch danach im „Irrenhouse“ (im cassiopeia) oder bei der „Rose Kennedy“ im Süss. War gestern. (Wühlischstraße 43, ab 22 Uhr) tanzen – und am 7.8. im cassiopeia beim T-Dance!

Für den „Queer T-Dance of Shame“ diesen Sonntag werden folgende DJs angekündigt: Francis, Katy Bähm, PomoZ, U-Seven. Darc Delirium, Bürger Pe (Bild) und Marc Ed Garden. Das wird ein heißer Sonntag, egal, was das Thermometer anzeigt! #LostInMusic

7.8., Queer T-Dance of Shame, cassiopeia, RAW-Gelände, S+U Warschauer Straße, 20 Uhr