„REVOLVER“: Drei Partys!

× Erweitern Party Klub

Foto: Selina de Beauclair

Das Team der erfolgreichen „REVOLVER BERLIN“ verzückt seine Anhänger*innen im hochsommerlichen Juli passend zum CSD mit gleich drei Partys, die begeistern werden. Immer dabei ist Pornostar Robert Royal (Bild rechts) – es wird also heiß.

Beste Beats angesagter DJs in einer legendären Location mitten in Berlin – und einer coolen direkt am Wasser (nicht weniger zentral!).

Feiert #mensch am 8. Juli bei der „B:EAST“ nach der „Rave the Planet“-Parade im Säälchen ab 22 Uhr zur Musik beispielsweise von SAYTEK und Supamario, so wird am 22. Juli unter anderem Chris de Chambo ab 22 Uhr bei der CSD-Party der „REVOLVER“ im KitKatClub loslegen.

Am 23. Juli gilt es dann DJ- und Producer-Megastar DJ Hell (großes Bild ganz oben, ein Interview mit ihm findest du hier) Seite an Seite mit Pagano, Ben Manson zu genießen: bei der „REVOLVER PARTY PRIDE WEEKEND MAINPARTY B:EAST“, ebenfalls im Säälchen beim KaterBlau. revolverparty.com