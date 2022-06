Magic Magnus @ „Rose Kennedy“

× Erweitern Foto: M. Rädel Das Süss. War Gestern ist oben Bar, hinten und unten dann ein Klub

Foto: M. Rädel Glamourquiz Freund*innen: Magic Magnus und Ellie

Der kleine und angesagte Klub „Süss. War gestern.“ im Friedrichshain zeigt dank DJ Magic Magnus und Dragqueen Nina Queer am 2. Juli wieder, wie gute Partys funktionieren.

Bei der „Rose Kennedy“ hört man das Beste aus Genres wie High Energy, Pop und Disco sowie die brandneuen Hits der Charts und Klubs.

An den Musikmaschinen stehen am 2. Juli unter anderem Dragqueen Amy Strong, DJ Leberwurst, Nina Queer, Simon LaCoste und Bionic. Freu dich auf extra viel 1990er! Und noch ein Funfact am Ende: Unlängst war es hier so voll, dass sexy Álvaro Soler nicht reinkam ... Was Nina und Magnus sehr leidtat.

2.7., Rose Kennedy, Süss. War gestern., Wühlischstraße 43, 22 Uhr