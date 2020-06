Samstag ist die Eröffnung

× Erweitern Metropol Berlin

Foto: M. Rädel Metropol Berlin Ein imposantes Gebäude mit langer queerer Geschichte ...

1905 wurde diese prächtige Amüsieradresse am „Nolli“ in Schöneberg erbaut, am Samstag feiert der dazugehörige Metropol-Biergarten sein Opening, los geht es schon um 10 Uhr.

„Wir feiern die Eröffnung unseres Biergartens! Direkt vor unserer Tür und direkt am Nollendorfplatz könnt ihr zukünftig die Sonne genießen und euch ein paar kühle (oder auch heiße) Drinks genehmigen“, freut sich das queere Team der legendären Location ** auf Social Media.

Foto: M. Rädel Kind Einhorn

„Wir können es kaum erwarten, einige bekannte Gesichter wiederzusehen und planen, natürlich wetterabhängig, jeden Tag für euch zu öffnen - manchmal mit einem DJ, manchmal mit Livemusik, und immer mit neuen Specials und vor allem Vorfreude auf euch!“

Eine schöne und gesellige Möglichkeit unter freiem Himmel queeres Szeneleben zu genießen, Freunde zu treffen und für queere Sichtbarkeit zu sorgen. Community statt Corona-Sorgen! Aber achtet bitte auf die notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

27.6., Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, U Nollendorfplatz, 10 Uhr

** Hier feierten schon Sterne wie die Pet Shop Boys, Gloria Viagra, Divine und Miley Cyrus