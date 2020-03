Schwulenberatung zeichnet aus

× Erweitern Annemarie Kröning, Pflegedienstleiterin von Tertianum mit einem Teil ihres Teams. v.l.n.r.: Franziska Seltmann, Ana Sankovic, Annemarie Kröning, Haide Dietrich, Djibril Aboudou / Foto: Yves Sucksdorff

Community bedeutet, füreinander da zu sein. Sich zu helfen und zu unterstützen. Auch in der Pflege. Daher freuen wir uns besonders über Nachrichten wie diese.

Die Schwulenberatung Berlin zeichnet den mobilen Pflegedienst Tertianum Care mit dem Qualitätssiegel „Lebensort Vielfalt“ der Schwulenberatung aus. Der mobile Pflegedienst in Berlin-West erhält das Siegel, da er „die sexuelle und geschlechtliche Vielfalt seiner Klient*innen, Bewohner*innen und Mitarbeitenden als wesentlichen Aspekt der Persönlichkeit berücksichtigt“.

Lebensort Vielfalt

„Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung, denn es spiegelt unsere Pflegephilosophie und Lebenseinstellung aller Mitarbeitenden wider. Die Persönlichkeit steht bei uns im Mittelpunkt und wir pflegen mit großer Sorgfalt, Kompetenz und viel Herzlichkeit. Seit der ersten Stunde schaffen wir Voraussetzungen dafür, sexuelle und geschlechtliche Minderheiten zu integrieren, denn unser vielfältiger Kundenkreis soll sich geborgen und verstanden fühlen.“ Annemarie Kröning, Pflegedienstleiterin von Tertianum Care

Am 13. März wird die Verleihung feierlich zelebriert. Angekündigt sind Christian Riemer (SPDqueer), Frank Kutscha, Eva Obernauer, Dieter Schmidt von der Schwulenberatung sowie Sänger Marlin Wiliford (trat an bei The Voice of Germany und singt bei Sarah Connor). www.tertianum-care.de