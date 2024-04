SchwuZiger „Tanz in den Mai“

× Erweitern Foto: M. Rädel

Expand Foto: M. Rädel Vivienne Lovecraft / CSD Berlin Pride Dragqueen Vivienne Lovecraft wird moderieren

Unter anderem DJ Francis (Bild oben), die Dragqueens Ivanka T., Anna Klatsche und auch Gitti Reinhardt sind am 30. April ab 22:30 Uhr im SchwuZ in Neukölln musikalisch am Start, um mit dir in den Mai zu tanzen.

Eine Show ist auch geplant, gegen 2 Uhr am 1. Mai soll zum Beispiel Wirbelwind Absinthia Absolut (ganz großes Bild ganz oben) auf der Bühne loslegen, Vivienne Lovecraft soll die Moderation übernehmen! Hier kann #mensch zusammen mit vielen, vielen anderen Queers aus der diversen Berliner LGBTIQ*-Community in den Wonnemonat hinein festen. Denn der „Tanz in den Mai“ im SchwuZ wird sicherlich die größte Party zum Feiertag aller Arbeiter*innen, dem „Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse“.

30.4., „Tanz in den Mai“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, Einlass ab 22:30 Uhr, Partybeginn ist 23 Uhr, wir sind auch auf Instagram: www.instagram.com/blu_germany