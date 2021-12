TEDDY – Ein bisschen Vorfreude geht schon

× Erweitern TEDDY 2022 Alle Jahre wieder kommt er seit 1987 auf die Szene zu und erfreut doch eine ganze Menge seiner Fans: der TEDDY AWARD, der schwul-lesbische Szene-Kulturpreis innerhalb der Berlinale

Foto: M. Rädel Volksbühne Berlin

Vom 10. bis zum 20. Februar 2022 sollen die TEDDYs im Rahmen der Berlinale und natürlich der 36. „TEDDY AWARDs“ vergeben werden und so Filme mit queeren Inhalten ins Rampenlicht rücken und queere Kultur fördern.

Die Gala selbst ist für den 18. Februar in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte geplant.

Queere Kultur, LGBTIQ*-Hochkultur und avantgardistische Aufreger, in den verschiedenen Kategorien ist alles möglich. „Der TEDDY AWARD ist die Leitveranstaltung für die schwul-lesbischen Filmfestivals der Welt. Mehr als 120 Festivalleiter aus allen Teilen der Welt treffen sich (...) in Berlin zum ‚Programmers Meeting‘ (...) Viele der beim Programmers Meeting vertretenen Festivals finden in ihren Ländern unter großen Repressalien statt. Der TEDDY AWARD nimmt sich dieser Probleme an und versucht diese Festivals zu unterstützen und zu beschützen.“ Die Reihe der Preisträger reicht von internationalen Star-Regisseuren wie Pedro Almodóvar und Derek Jarman bis hin zu internationalen Leinwandstars wie Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton. Besonders ist auch der Ort der queeren Gala, ein 1913 im Stil der Moderne erbautes Theater. Wunderbar und wichtig! www.teddyaward.tv