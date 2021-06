Gemeinsam sind wir unschlagbar!

× Erweitern Trans Pride Berlin

Foto: Frithjof Ohm für „Men's Health“ Benjamin Melzer Benjamin Melzer ist der erste Trans*-Mann, der auf dem Cover der „Men's Health“ zu sehen war. Bald erlebt man ihn bei RTLs „Sommerhaus“

Für den 10. Juli ist der „trans pride berlin 2021“ geplant. Und das ist wunderbar, denn Sichtbarkeit muss sein, sonst wird man nicht wahrgenommen, bekommt keine Rechte und keinen Beistand.

Transgender

„Egal ob nicht-binär oder binär, gender-non-conforming oder gender-conforming, queer, bi, lesbisch, schwul oder hetero, disabled oder able bodied und Allies. Wir möchten euch alle einladen!“, so die Veranstalter auf Social Media.

„Eine großartige Veranstaltung“, freut sich auch die AHA-Berlin. „Körperliche Selbstbestimmung ist etwas Wunderbares und darf, nein muss, entsprechend zelebriert werden. Auch wenn die Politik und Gesellschaft dabei noch etwas hinterher ist: Lasst uns das Trans-Sein feiern! Gemeinsam! Seid ihr selbst und feiert euch und uns.“ Das unterstützen wir sehr gerne und hiermit. Lost geht es am 10.7. um 14 Uhr am U-Bahnhof Gleisdreieck, die Abschlusskundgebung soll gegen 18 Uhr am Südstern stattfinden.