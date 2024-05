„VROOM VROOM x Charli XCX!“ im SchwuZ

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ Als das SchwuZ 1992 seinen 15. Geburtstag feierte, wurde Charli XCX geboren

Expand CharliXCX In der nächsten blu ist ein Interview mit ihr: Charli XCX

Das ist doch mal ein Partyname oder? Nächste Woche Freitag huldigen unter anderem Katy Bähm, Strify und Victoria Bacon der Musikerin Charli XCX, die schon bald ein neues Album veröffentlicht: „brat“.

Und das tun sie im SchwuZ (Rollbergstraße 26), dem größten queeren Szeneklub Berlins und DEM Urgestein des Berliner Nachlebens. Jedes Wochenende (und oft auch werktags) seit 1977 lassen DJs und Dragqueens an den Musikmaschinen das queere Publikum tanzen. Am 31. Mai dreht sich bei „VROOM VROOM x Charli XCX!“ ab 23 Uhr alles um „The Queen of Hyperpop“ Charli XCX. Die wurde 2012 zusammen mit Icona Pop und „I Don't Care“ bekannt, es folgten Chart-Erfolge mit unter anderem Marina and the Diamonds und Troye Sivan sowie Solo-Erfolge, etwa „Boom Clap“, „Speed Drive“ (aus dem Barbie-Film) und „Break the Rules“. Eine Drag-Show gibt es am 31.5. übrigens auch, die kommt von Duct Tape. Woohoo! www.schwuz.de

