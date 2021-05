× Erweitern Malente 99 Luftballons

Karottenjeans und Schulterpolster, Dieter Bohlen und Thomas Anders, Hasselhoff und Helmut Kohl: Diese Show ist eine Allianz für’s Leben! Die 80er sind zurück und wir haben jede Folge auf Kassette. Seien Sie dabei, wenn E.T. nach Hause telefoniert und dabei Rosies Nummer wählt; Professor Brinkmann in der WG-Küche das Skalpell schwingt; Blake Carrington seine Liebe zu Mutter Beimer entdeckt und Rudi Carrell die Herzblätter Charles und Diana verkuppelt. Ab Juni im Theaterpalast der Familie Malente in Bonn.