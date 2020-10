CSD Köln rik Queeres Leben gehört in der Domstadt dazu

Köln zeigt Flagge gegen Diskriminierung, für queere Sichtbarkeit und Diversity. Morgen lädt die queere Initiative ENOUGH is ENOUGH! ab 11:30 Uhr zur Mahnwache am Roncalliplatz.

Geplant ist zwischen 11:30 und 14 Uhr folgende Aktion: „Ein 45 Meter langer Teppich, der aus allen Nationalflaggen der Länder besteht, die Homosexualität derzeit noch kriminalisieren, wird am Roncalliplatz ausgerollt. {...} Weiterhin werden die Initiator*innen mit Passant*innen vor Ort das Gespräch suchen und Informationen und Flyer bereithalten“, so das queere Team der wachsamen Community-Initiative.

Nicht überall geht es der Community so gut wie in deutschen Großstädten – und auch hier häufen sich Übergriffe, etwa wenn Männerpaare es wagen, sich an der Hand zu halten oder Frauenpaare in der Öffentlichkeit kuscheln.

Enough is Enough

Das Ziel der morgigen Mahnwache sei es, „Menschen über die Gesetzeslage in den Ländern der Welt zu informieren, in denen Homosexualität kriminalisiert ist. Derzeit ist Homosexualität in 70 Ländern strafbar und kann in 11 Ländern sogar mit dem Tode bestraft werden.“

Die seit 2013 aktive queere non-profit Initiative weißt darauf hin, dass niemand aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert werden sollte. „Auch in Deutschland ist es wichtig, sich gegen Diskriminierung stark zu machen. Unser Nachbarland Polen zeigt, wie schnell queere Personen zum politischen Spielball werden”, so die Menschenrechtsaktivisten von Enough is Enough! via E-Mail. rik ist dabei!

www.enough-is-enough.eu