Andy Warhol „Fluorescent“ bei OUTtv

Andy Warhol, 2020 aufgenommen bei Berlin Creative Space – BCS von Rolf „Rolfe" Scheider

Wer Prime-Kund*in bei amazon ist, kann diese Dokumentation über einen der ganz großen Queers der Pop-Art-Bewegung bei OUTtv gucken, wann immer die Lust auf #Kunst aufkommt. „Fluorescent“ unterhält, begeistert und bringt rasant geschnitten queere Kunstgeschichte nah.

Der Künstler war der jüngste Sohn einer Bauernfamilie, die aus der heutigen Slowakei (damals: Königreich Ungarn) in die USA gekommen war. Andy Warhol wurde am 6. August 1928 geboren, er verstarb am 22. Februar 1987 an bis heute ungeklärten Umständen an den Komplikationen einer Gallenblasenoperation.

Seine ikonische Kunst erhebt auch Alltagsgegenstände zu Design-Objekten

Was bleibt und was für immer die Werbe- und Kunstwelt veränderte, sind seine Grafiken, die Porträts von Weltstars wie Diana Ross, Aretha Franklin und Marilyn Monroe. Weltberühmt, stilprägend. Wer hätte das gedacht, als Andy Warhol als Student der Gebrauchsgrafik am Carnegie Institute of Technology begann?

Denn in den 1950ern lebte er noch von Gelegenheitsjobs als Grafiker, Andy hielt aber immer an seinem Traum fest. Einige Jahre später war es dann so weit: 1956 hatte Andy Warhol seine erste – wichtige – Einzelausstellung im New Yorker Museum of Modern Art. Dann ging es Schlag auf Schlag! Seine Kunst wurde geliebter Hype, war im Trend und revolutionär. Ab den 1960ern widmete sich Warhol auch immer mehr dem Film, machte Happenings in seiner Factory und wurde vor allem durch seine Siebdrucke weltberühmt, das Jetset lag ihm zu Füßen. In den 1970ern und frühen 1980ern liebte Andy Warhol Disco, frühes House und Klubbesuche, etwa im legendären Studio 54 war er Dauergast und feierte mit Promis wie Liza Minnelli. Der Film „Fluorescent“ zeigt dir sein spannendes und ungewöhnliches Leben auf OUTtv via amazon.