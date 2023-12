„Dune: Part Two“ – Timothée Chalamet kämpft auf Arrakis

× Erweitern Foto: Warner Bros. Pictures Timothée Chalamet Mit allen Mitteln muss Paul versuchen, eine schreckliche Zukunft zu verhindern

Die Geschichte einer mythischen Reise ...

Gerade noch singt und begeistert der langhaarige Hingucker Timothée Chalamet in und mit „Wonka” (wir berichteten), schon kommt der nächste Film des „Call Me by Your Name”-Stars.

Ein neuer aufwendiger Fantasy-Film, der auf den „Dune“-Klassikern, den Science-Fiction-Romanen von Frank Herbert (1920 – 1986) basiert. Das erste Buch seines „Dune“-Romanzyklus erschien 1965, fast 60 Jahre später kommen seine Charaktere erneut ins Kino. Timothée Chalamet spielt wieder Paul Atreides, der auf einem Rachefeldzug gegen die Verschwörer, die einst seine Familie vernichtet haben, ist.

Und auch um die Zukunft seines Volkes zu sichern, musste der Kämpfer auf den gefährlichsten Planeten des Universums reisen, auf den Wüstenplanet Arrakis („Dune“), auf dem sich das Epos abspielt. Eine düstere Welt, in der das seltene Spice abgebaut wird, mit dem in die Zukunft gesehen werden kann. Schlachten, Raumschiffe, viel, viel Sand, überraschende Gefahren und zum Kult gewordene Sandwürmer, das will auf der großen Kinoleinwand erlebt werden!

Mit bei „Dune: Part Two“ dabei ist auch die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Zendaya (Disney, „Spider-Man: No Way Home,“ „Euphoria“, „Malcolm & Marie“ ...). Weitere zum Teil Oscar-prämierte Sterne bei „Dune: Part Two“ sind Stellan Skarsgård („Good Will Hunting“, „Mamma Mia!“, „Star Wars“, „Avengers: Age of Ultron“ ...), Austin Butler („Hannah Montana“, „Elvis“, „Once Upon A Time…In Hollywood“ ...) sowie Charlotte Rampling („Swimming Pool“, „45 Years“, „Assassin’s Creed“) und Javier Bardem („Vicky Cristina Barcelona“, „No Country for Old Men“, „Being the Ricardos“). Im Frühling nächsten Jahres, wahrscheinlich Ende Februar, soll „Dune: Part Two“ in den Kinos anlaufen. An Teil 3 wird schon gearbeitet! Ein Funfact am Ende: Die „Dune“-Fantasy-Bücher standen Namenspate für das Techno-Projekt Dune („Can't Stop Raving“, „Hardcore Vibes“, „Dark Side of the Moon“ ...). www.warnerbros.de