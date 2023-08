„Berlin Art Week 2023“ mit Bo Larsen

Vom 13. bis 17. September zeigt die „Berlin Art Week“, was alles möglich ist im diversen und spannenden Kunst-Kosmos der deutschen Hauptstadt, die seit Jahrhunderten Freidenker*innen und Kreative vereint.

Mit einem immer vielseitigen Festivalprogramm und Künstler*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kunst präsentiert die 12. „Berlin Art Week“ fünf Tage lang an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Galerien und Ausstellungsräumen in den verschiedenen Kiezen der Hauptstadt das, was die Kunstwelt gerade beschäftigt, das, was den Menschen beschäftigen sollte.