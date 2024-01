Diana Ross modelt für Yves Saint Laurent

× Erweitern Foto: www.ysl.com Diana Ross

Foto: Motown Records Diana Ross

Die legendäre US-Soul- und Disco-Ikone Diana Ross ist mit fast 80 Jahren das neue Gesicht der neuen Kampagne des nicht weniger legendären französischen Modehauses Yves Saint Laurent.

Zusammen mit The Supremes durchbrach Diana Ross schon in den 1960ern damalige Tabus: Eine schwarze Frau, die es wagte, im US-Fernsehen weiße Männer zum Tanz aufzufordern während sie mit ihren Bandkolleginnen Hits wie „Baby Love“, „Reflections“ und „You Keep Me Hangin' On“ sang. Denn das gehörte sich damals nicht. Furchtbar!

Diana Ross: „Silk Electric", Andy Warhol 1982 Diana Ross: Silk Electric, Andy Warhol 1982

Oder The Supremes sangen über soziale Missstände, etwa in „Love Child“. Kritik an der weißen Mehrheitsgesellschaft im TV von einer schwarzen Band. Das provozierte. 2024 rüttelt sie (nicht als erste) an dem „Tabu“, dass Menschen über 70 als Models zu sehen sind. Weiter so, Diana!

Über Miss Ross: Die am 26.3.1944 geborene Sängerin führte seit 1964 über zwanzig Mal die Album- und Singlecharts an und landete über sechzig Charthits. Zum Beispiel „Upside Down“, „Ain't No Mountain High Enough“, „Not Over You Yet“, „The Boss“ und „Chain Reaction“. Bis 1969 war Diana Frontfrau der Girlgroup The Supremes („Where Did Our Love Go“, „Stop! In the Name of Love“, „I'm Livin' In Shame“ ...). Und eine der größten queeren Hymnen überhaupt stammt von ihr: „I'm Coming Out“ (zusammen mit den Jungs von Chic). Aber auch als Schauspielerin landete sie Erfolge, zum Beispiel „Lady Sings the Blues“. Und jetzt ist sie das neue Gesicht von Yves Saint Laurent. Ein Vorbild. www.ysl.com