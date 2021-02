Nimmt gerne mal eine Melodie, ...

× Erweitern Foto: Warner Music Ava Max

Ava Max 2020 erschien ihr Debütalbum „Heaven & Hell“

... die es schon gab und macht was tolles Neues draus: Ava Max. Ganz aktuell ist es „My Head & My Heart“, das auf „Around the World (La La La La La)“ von ATC ** basiert, das aber wiederrum auch „nur“ eine Coverversion eines russischen Liedes („Pesenka“ von Ruki wwerch) ist.

Ihren aktuellen Charterfolg „My Head & My Heart“ gibt es jetzt in einer neuen Version, neu eingespielt mit einem Streicher-Ensemble. Acoustic-Balladen-Power statt Dance-Pop.

Ava Max wurde 1994 geboren und schaffte nach Anfängen auf Myspace und Soundcloud dann den großen Durchbruch 2018 mit „Sweet But Psycho“, Hits wie „Torn“ folgten. Ihre Markenzeichen sind extrem eingängige Melodien, selbstbewusste Texte und vor allem eine knackige 3-Minuten-Pop-Produktion.

** 2000 produziert von Alex Christensen, damals von U96