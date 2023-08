× Erweitern Foto: Julia Jalyschko Domiziana x Blümchen x ÖPNV

Blümchen 2000 Am 11. August erscheint die neue Single „SOS“

Ja, SOS wird so manche(r) denken, wenn sie / er liest, dass womöglich noch mehr Happy-Hardcore-Schlager-Techno auf uns zukommt. Aber dieses Stück soll dann doch etwas anders sein. Immerhin ist die in Freiburg geborene Sängerin Domiziana dabei, die 2022 mit „Ohne Benzin“ unsere Charts anführte.

Produziert wurde „SOS“ von Kilian & Jo und Coolpacc, es bewege sich stilistisch zwischen „Happy Hardcore und Hyper Pop, Nineties und 2k23, retro und doch right on time geht es runter ins rabbit hole, immer dem weißen Hasen hinterher“. Aha. Ähm, nun gut, also ein Lied mit „Boom, boom, boom, boom, Boomerang“-Effekt.

Über Blümchen: Von 1995 bis 2000 landete Blümchen (geboren 1980 in Hamburg) Hits wie „Kleiner Satellit (Piep, Piep)“, „Herz an Herz“, „Ich bin wieder hier“, „Nur geträumt“, „Ist deine Liebe echt?“ und eben „Boomerang“. Dann pausierte die Sängerin erst mal und machte später Deutsch-Pop (zum Beispiel „Leb deinen Traum“, ein Top-30-Hit 2003). Es folgte die nächste Musikpause und etwas Schauspielerei. Seit einigen Jahren macht sie – meist unter ihrem richtigen Namen Jasmin Wagner – erfolgreich Schlager. 2021 landete das Album „Von Herzen“ und die Single „Herzalarm“ in den Top 10 der Charts. Ob „SOS“ den Erfolg wiederholen wird? domiziana_x_blümchen_sos