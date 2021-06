Ein DJ aus Lichtenberg und BLÜMCHEN

× Erweitern Auf www.facebook.com/FinchOffiziell zeigtder DJ, wie man den Sommer genießen kann

Oha! „Herzalarm“, die gemeinsame Single von FINCH und BLÜMCHEN, erscheint diese Woche

FINCH ist eine coole Socke, die sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und Blümchen ist seit 1995 dank Hits wie „Boomerang“ und „Heut ist mein Tag“ Kult, der auch die Hater grinsen lässt. Am Donnerstag um 23:59 Uhr soll die gemeinsame Single „Herzalarm“ erscheinen.

Eigentlich hatte man eine Zeit lang das Gefühl, dass Jasmin Wagner sich von BLÜMCHEN emanzipieren wolle. 2000 beendete die erfolgreiche Karriere – jedes Album war ein To-20-Erfolg – und setzte auf die Schauspielerei und Deutsch-Pop. Seit einigen Jahren ist sie aber wieder – mit einem Augenzwinkern – als ihr Alter Ego erfolgreich. Zeitgleich aber auch als Jasmin Wagner, etwa mit „Gold“ hatte sie unlängst einen Charterfolg. Live kann man Blümchen demnächst in Berlin beim CSD am See erleben.

Funfact: Bei den Refrains von Blümchen sang früher auch die Sängerin Alexandra Prince mit. Sie landete auch mit Nana „Lonely“ & „He's Comin“ sowie mit Gadjo „Besame Mucho“ Charthits, als Songschreiberin war sie unter anderem für die No Angels tätig

