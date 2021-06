× Erweitern Joey Arias & BayBJane: gemeinsame Sache mit Man Parrish

Foto: M. Rädel Irrenhouse Freunde der Nacht: Joko Koma (links) und BayBJane

Zwei Legenden und ein Superstar der Klub- und Avantgarde-Theaterwelt haben ihr kreatives Potenzial ausgeschöpft und werden schon ganz bald ihre künstlerische Zusammenarbeit vollendet präsentieren. Hier erfährst du mehr.

Wir haben schon vorab in das Lied hineinhören dürfen und können es dir heute schon exklusiv präsentieren. „SHIT CAKE RECIPE“ provoziert schon mit dem Titel (und dem Cover), denn an Fäkalien wird man eigentlich nicht so gerne erinnert. Musikalisch ist es eine soulige Symbiose aus Rock, etwas Pop und Elektro. Und ein Schuss High Energy sowie eine Prise Space Disco ist auch dabei … Klingt krude, ist aber genial! Der erste Promo-Clip ging gerade online, schau und höre unten mal rein!

Manuel Joseph „Man“ Parrish wurde 1958 in New York City geboren und ist eine Legende der Klubkultur, war im Studio 54 präsent, produzierte schon Anfang der 1980er Elektro, remixte Stars wie Gloria Gaynor, Michael Jackson, Crystal Waters und auch die Village People. Joey Arias ist nicht weniger legendär, schon seit den 1970er arbeitete Joey mit Klaus Nomi, Rihanna und David Bowie zusammen. Und jetzt mit BayBJane, einem der bekanntesten Performance-Künstler Deutschlands, einer aus Bonn stammenden Ibiza-Klub-Größe.

× Erweitern Foto: M. Rädel BayBJane „Ich bin nur 1,48 m groß, da ist es immer schwer, passendes Schuhwerk zu finden. Am liebsten trage ich Turnschuhe – zumindest privat.“

BayBJane ist zusammen mit Joko Koma und Maria Psycho aka Marcus Wolff Performance einer der bekanntesten Performance-Künstler Deutschlands. Er wurde am 6. Juli 1978 im damaligen Zentrum der Macht geboren, im einst politisch so wichtigen Städtchen Bonn. Inzwischen lebt der Star in Berlin, ist aber auch häufig in New York, auf Ibiza und in Melbourne.

www.baybjane.com