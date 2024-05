Nelly Furtado, Tove Lo & SG Lewis: „Love Bites“

× Erweitern Foto: @NellyFurtado Nelly Furtado

Gleich drei Künstler*innen, die an einem Lied arbeiten: Nelly Furtado (Bild oben), SG Lewis und Tove Lo. Kann das gutgehen? Ja, denn hier stimmten wohl die Energien im Studio und das Ergebnis kann sich mehr als nur hören lassen. „Love Bites“ wird sicherlich die (queeren) Klubs und Party erobern – und ist unser „Video des Tages“.

Das Lied ist das Comeback von Nelly Furtado. Ihre Karriere begann 2000 als Folk-Pop-Sängerin („I'm Like a Bird“), dann wurde die am 2. Dezember 1978 in Kanada geborene Sängerin schon bald zur Elektro-R 'n' B-Königin („Give It to Me“ (mit Justin Timberlake), „Maneater“, „Promiscuous“ ...) und ging mit Moby auf Tour – um dann erfolgreich Rock-Pop zu veröffentlichen („Broken Strings“ mit James Morrison wurde ein Nummer-1-Hit!).

2024 endlich neue Musik! Denn wir mussten etwas warten, haben Nelly Furtado aber natürlich nicht vergessen ... Die Künstlerin landete bis zur Pause vor einigen Jahren viele Erfolge etwa „Powerless (Say What You Want)“, „Força“, „All Good Tings (Come to an End)“, „Manos al aire“ sowie „Big Hoops (Bigger The Better)“ und natürlich „Say It Right“. Diese Hitserie könnte mit „Love Bites“ durchaus fortgesetzt werden, überzeugt die Dance-Nummer doch mit satten Beats und musikalischen Ideen. Willkommen zurück, Nelly. www.nellyfurtado.com