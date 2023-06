Regenbogenfarben – Madonna beglückt Fans

×

Passend zur „Pride“-Saison erscheint jetzt ihr 2022er-Top-10-Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ neu auf Vinyl. In Regenbogenfarben! Sechs LPs voller legendärer Musik, dazu noch Bilder und Infos. Was will #mensch mehr?

Aktuell ist die Sängerin so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Gleich zwei Singles, ihr Duett mit The Weeknd und ihr Duett mit Sam Smith, erobern die vordere Hälfte der Charts. Gleichzeitig! Diese LPs sind ein schöner – bunter! – Blick zurück auf ihre bisherige Karriere.

Fünfzigmal die Charts anzuführen ist eine stolze Leistung. Das gelang Madonna zwischen 1983 und 2019 in den US-Dancecharts. Für eine Sängerin, die aus der Klubwelt kommt, eine wichtige Sache, für die Fans ohnehin ein Freudenfest, das wird jetzt erneut gefeiert. Denn ab dem 23. Juni gibt es das Album „Finally Enough Love: 50 Number Ones“ neu auf Vinyl. Unsere Anspieltipps sind „Into the Groove“ von 1985, das 1989er-„Express Yourself“, „Secret (Junior's Luscious Single Mix)“ von 1994, „Ray of Light (Sasha Ultra Violet Mix Edit)“ aus dem Jahr 1998, „Sorry (PSB Maxi Mix Edit)“ von 2006 zusammen mit den Pet Shop Boys, „American Pie (Richard "Humpty" Vission Radio Mix)“ von 2000, „Living for Love (Offer Nissim Promo Mix)“ aus dem Jahr 2015 und „I Don't Search I Find (Honey Dijon Radio Mix)“ von 2019 mit, genau, Trans*-Aktivistin Honey Dijon. Musikalisch geht die Reise von Disco-Pop, etwa bei „Like a Virgin“, das zusammen mit Nile Rodgers von Chic entstanden ist, über Dance bis hin zu Techno-Pop, Trance und House. Abwechslungsreiche Musik durch Madonnas ehrliches Interesse an den mitwirkenden Künstler*innen und aktiver Teilnahme des „Rebel Heart“ am Geschehen in der Klubwelt. Ein bunter Hörgenuss – und queerer Vinyl-Spaß. www.madonna.com