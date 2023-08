Padam, padam! Alles Gute, Robert!

× Erweitern Foto: @robertroyal_001 Revolver, Robert Royal

Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, Tim Lienhard, Robert Royal Tim Lienhard und Robert bei „Chantals House of Shame“ in Berlin

Vor einigen Wochen wurde Robert Royal bei den „GRABBY AWARDS“ zum „BEST TOP 2023“ gekürt (wir berichteten), am Freitag legt er bei der „REVOLVER BERLIN“ im #KitKatClub los. Und heute hat er Geburtstag. Wir gratulieren!

Du kannst ihm heute übrigens nicht nur gratulieren, du kannst auch für ihn stimmen. Und zwar bis zum 11. September bei den „XBIZ Europa Awards“, die seit 2003 Darsteller*innen und Sexarbeiter*innen für ihre Kunst und ihr Wirken auszeichnen.

„Da der Preis sehr heteroorientiert ist, ist das natürlich voll aufregend. Ich meine, als Gay Performer of the Year neben einigen der bekanntesten und erfolgreichsten Darsteller Europas, weltweit nominiert zu sein, bei einem Event, das laut Wikipedia in der Pornofilmindustrie gleichgestellt wird mit dem „Golden Globe“ im Mainstream-Film, das ist schon wahnsinnig spanned!“, so Robert dazu. Moderieren wird unter anderem Pornostar Danny D. Hier kannst du für Robert abstimmen: europaawards.xbiz.com

× Erweitern Foto: @robertroyal_001 Robert Royal